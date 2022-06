The Elder Scrolls Online, High Isle è disponibile su PC e Stadia: una nuova avventura

Tra le nuove uscite videoludiche della settimana, troviamo presente all'appello anche la nuova espansione di The Elder Scrolls Online, il longevo MMORPG di casa Bethesda.

In attesa di scoprire quando uscirà The Elder Scrolls VI, i giocatori possono dunque intrattenersi con le avventure proposte da High Isle. Da questa settimana, l'espansione è disponibile sui lidi di PC e Mac, oltre che nel catalogo di Google Stadia. Molto presto sarà però anche il turno dell'universo console, con la data di uscita per Xbox One/Xbox Series X|S e PlayStation 4/PlayStation 5 fissata al prossimo 21 giugno 2022.

Per festeggiare il debutto del nuovo contenuto, il team di Zenimax Online ha pubblicato un ricco trailer di lancio del capitolo The Elder Scrolls Online: High Isle, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Ambientazione inedita per l'MMORPG, High Isle è il "luogo perfetto in cui i delegati delle alleanze possono intavolare i trattati di pace per mettere fine alla Guerra dei Tre Vessilli". Sull'isola, la Society of the Steadfast ha dunque convocato un summit tra potenze, ma sembra che l'Ascendant Order abbia obiettivi piuttosto diversi dalla pace. Ispirata alle coste del Mediterraneo, l'arcipelago consentirà ai giocatori di scoprire la patria dei Bretoni, discendenti di umani ed elfi. Per l'occasione, i giocatori avranno accesso anche a due nuovi compagni: Ember, una khajiiti cresciuta in strada e appassionata di magia, e Isobel, una bretone aspirante cavaliere dall'animo generoso.