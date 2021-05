The Elder Scrolls Online: Todd Howard vuole tenere segreta la storia dei Dwemer

Nel corso di un'intervista concessa a Game Informer, il Creative Director degli ZeniMax Online Studios Rich Lambert ha svelato un interessante aneddoto sullo sviluppo di The Elder Scrolls Online e sui motivi che hanno spinto gli autori di Bethesda a non approfondire la storia della civiltà scomparsa dei Dwemer.

Parlando delle sfide affrontate nel dare forma all'esperienza ludica e narrativa di The Elder Scrolls Online Blackwood e delle espansioni precedenti, l'alto esponente del team di sviluppo di ZeniMax Online ha esordito affermando come "col tempo ci siamo addentrati più volte in un sentiero che ci avrebbe spinto, in un modo o nell'altro, a esplorare la storia dei Dwemer. D'altronde, tutti vogliono conoscere quella storia e volevamo conoscerla anche noi sviluppatori, per questo stavamo cercando di battere quella strada".

A detta di Lambert, però, gli autori di TESO si sono imbattuti in un ostacolo insormontabile mentre approfondivano il lore e la storia di questa antichissima razza elfica costruttrice di automi, ossia la volontà di Todd Howard: "Todd ci ha gentilmente ricordato che questa sarebbe stata una storia che non avremmo mai potuto scrivere, non saremmo mai usciti allo scoperto perchè altrimenti avremmo rovinato i segreti e il fascino dei Dwemer. Ma lo volevamo fare solo per farci un'idea e capire come avrebbe funzionato la cosa".

Il mistero che avvolge i Dwemer, dai motivi della loro scomparsa alle incredibili conoscenze esplicitate nella tecnologia dei loro automi senzienti, è quindi destinato a rimanere tale ancora a lungo. Nel frattempo, i fan si sono "organizzati in proprio" per rispondere a queste e ad altre domande con mod e progetti estremamente ambiziosi come quello che vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima di The Forgotten City.