The Elder Scrolls Online: una Live di Approfondimento seguirà lo Streaming del 15 gennaio

Sembra proprio che il nuovo anno porterà con sè interessanti novità per The Elder Scrolls Online. Pochi giorni fa, infatti, Bethesda ha annunciato che uno streaming dedicato al Gioco avrà luogo la prossima settimana.

Argomento centrale della Live dovrebbero essere i contenuti in programma per il 2019 di The Elder Scrolls Online. Bethesda ha infatti anticipato che questo nuovo anno vedrà il debutto della "Stagione del Drago". Ad ora non sono disponibili ulteriori informazioni ufficiali in merito ai possibili annunci che verranno condivisi nel corso dell'evento. Tuttavia, in merito sono già circolati numerosi rumor non confermati.

Lo Streaming in questione avrà luogo il prossimo martedì 15 gennaio alle ore 23:00. Grazie ad un Tweet pubblicato dall'account ufficiale di The Elder Scrolls Online scopriamo qualche ulteriore dettaglio sull'evento. Col cinguettio in questione, che potete trovare come di consueto in calce a questa news, è infatti stato reso noto che all'evento principale seguirà un "post-show". Quest'ultimo è fissato per le ore 6 PM EST del 15 gennaio, corrispondenti alla mezzanotte italiana. Di conseguenza, appare ragionevole ipotizzare che l'evento principale, definito "Announce Stream", avrà una durata di circa un'ora. Nel Tweet leggiamo che, nel corso dell'evento a seguire, alcuni membri del Team di The Elder Scrolls Online risponderanno alle domande degli utenti ed approfondiranno gli annunci del giorno.



Che cosa vi aspettate di vedere nel corso dello streaming della prossima settimana, lo seguirete in diretta?