The Elder Scrolls Online: l'upgrade next-gen ha una data d'uscita

The Elder Scrolls Online sta per sbarcare ufficialmente sulle console next-gen. Zenimax Online e Bethesda hanno annunciato che l'MMORPG dedicato alla serie di The Elder Scrolls sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S a partire dal prossimo 8 giugno.

"Vivere Tamriel come mai prima d'ora grazie alla potenza di Xbox Series X/S e PS5 tramite una nuova versione di The Elder Scrolls Online che porta abbonamenti e performance next-gen, completamente gratis per tutti i giocatori di ESO", afferma Bethesda nel comunicato che annuncia la versione per le nuove console, che promette: "Provate migliorie di textures, riflessi, ombre, profondità e molto altro con questo enorme salto in avanti verso le console next-gen". Come già accaduto con diversi altri giochi, i possessori delle versioni old-gen potranno ottenere gratuitamente l'aggiornamento, avendo così accesso a visuali 4K e 60fps solidi oltre a tempi di caricamento ridotti del 50% rispetto alle versioni già esistenti.

Ricordiamo inoltre che, tramite la nuova espansione annuale di The Elder Scrolls Online, sempre per l'8 giugno è previsto l'arrivo della nuova espansione del gioco in versione console, intitolata Blackwood. Nel frattempo abbiamo provato il dungeon di The Elder Scrolls Online Black Drake Villa, esplorando nel dettaglio tutti i contenuti del secondo dungeon del DLC Flames of Ambition disponibile da questo marzo su PC e console.