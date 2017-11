The Elder Scrolls Online: al via il weekend di prova gratuito su Xbox One

Se siete abbonati a, a partire da oggi potete giocare gratuitamente asu. Il weekend di prova gratuito sarà disponibile fino al 5 novembre, con la possibilità di acquistare il gioco completo usufruendo di uno sconto sullo Store.

Dal momento che il client di The Elder Scrolls Online pesa circa 80 GB, se volete approfittare del weekend gratuito vi consigliamo di liberare spazio sulla vostra console e di iniziare a scaricare i file il prima possibile. Per giocare sarà inoltre necessario un account ESO: nel caso dobbiate ancora crearlo, riceverete in omaggio 500 corone da usare nel negozio in-game.

Ricordiamo che il weekend di prova gratuito di The Elder Scrolls Online su Xbox One sarà disponibile fino al 5 novembre. Nel caso decidiate di acquistare il gioco completo, potrete approfittare di una serie di sconti disponibili sullo Store Xbox (la versione base del gioco è attualmente in vendita a 10,00 euro anziché 19,99 euro).

Bethesda ha inoltre annunciato che nel corso delle prossime settimane il weekend gratuito di The Elder Scrolls verrà proposto anche sulle altre piattaforme.