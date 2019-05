The Elder Scrolls Online: ZeniMax Online lavora a un nuovo gioco tripla A

Interpellato dai colleghi di Gamepur sul futuro di The Elder Scrolls Online, il presidente di ZeniMax Online Matt Firor ha confermato la volontà della casa di sviluppo statunitense di realizzare un nuovo videogioco tripla A per delle piattaforme non meglio precisate.

"Non molte persone l'hanno capito, ma se guardi sul nostro sito ufficiale e controlli la sezione dedicata alle richieste di lavoro vedrai che stiamo assumendo personale per occuparsi del motore grafico di un nostro nuovo videogioco tripla A", ha spiegato in maniera cristallina Firor prima di aggiungere che "certo, abbiamo tante idee per questo progetto ma siamo impegnati su The Elder Scrolls Online e lo saremo per tutto il tempo necessario".

Le parole del boss di ZeniMax Online potrebbero ricollegarsi alle dichiarazioni dei vertici di Bethesda che, dal palco del PAX East di fine marzo, hanno esortato i propri appassionati a pazientare prima di avere ulteriori novità su Starfield e The Elder Scrolls 6, confermandone la loro assenza durante l'E3 2019.

Anche per quanto riguarda i lavori sul nuovo motore grafico degli autori di ESO, un indizio potrebbe avercelo fornito lo stesso Todd Howard affermando, nel novembre del 2018, di voler realizzare i nuovi titoli di Bethesda servendosi di un motore grafico compiutamente next-gen in sostituzione dell'ormai obsoleto Creation Engine.