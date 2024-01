The Elder Scrolls fa ritorno a Skyrim con un cosplay di Aela la cacciatrice

Mentre il fandom resta in attesa di radar, novità su The Elder Scrolls VI, annunciato nel 2018 e poi scomparso dai radar, i piani di Bethesda per il 2024 accendono l'entusiasmo della community di appassionati. Prima di immergerci nuovamente nell'universo fantasy del GDR, diventiamo le prede di Aela in questo cosplay di The Elder Scrolls V Skyrim.

Quest'anno The Elder Scrolls: Online compirà il suo decimo anniversario. L'approccio MMORPG della saga intrattiene i giocatori dal 2014, ma nel corso delle prossime settimane arriveranno grandiose novità che attireranno l'utenza. Queste verranno presentate al termine dell'imminente Xbox Developer Direct, quando Zenimax Online terrà un panel in cui verranno rivelate le sorprese in arrivo nel 2024 su The Elder Scrolls Online. La promessa del team di sviluppo è quella di proseguire l'avventura permettendo di esplorare una parte diversa di Tamriel.

Novità, anche se non ufficiali, arriveranno anche su TES V. La community ha infatti in sviluppo una mod next-gen per Skyrim che nel 2024 andrà a rivoluzionare il comparto grafico del titolo uscito nel 2011. Nel mentre, con la cosplayer Dragunova torniamo proprio nelle terre gelide della regione più a nord di Tamriel. Ritroviamo Aela la Cacciatrice, ladra membro dei Compagni dal volto adornato da pittura facciale, mentre con la mano saggia il suo affilato coltello.