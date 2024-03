The Elder Scrolls: Skyrim, un infernale cosplay del Dovahkiin in armatura Daedrica

Skyrim è uscito praticamente ovunque, ma ciò non basta. Gli appassionati hanno sete di un nuovo capitolo di The Elder Scrolls, ma al momento la serie di GDR Bethesda sembra essere ben lontana dall'uscita. In attesa che la situazione si smuova, facciamo ritorno nelle gelide terre del nord di Tamriel.

L'annuncio di The Elder Scrolls 6 aveva illuso la community di giocatori. Al momento il titolo è completamente sparito dai radar e i fan accusano il publisher di un annuncio troppo prematuro e illusorio rispetto ai tempi reali d'uscita. A smorzare l'attesa ci pensano le mod per Skyrim, e non solo.

È con questo cosplay femminile del Sangue di Drago da Skyrim che facciamo ritorno nella nazione che ospita gli eventi della quinta iterazione della serie Bethesda. Il Dovahkiin deve adempiere alla profezia, ma per farlo non è sufficiente la forza nascosta nei suoi Urli. A dare un grosso contributo al giocatore e alla sua missione ci pensa l'armatura Daedrica, una delle più forti e belle del gioco. Trattasi della miglior armatura pesante disponibile e il Sangue di Drago, previo un livello abbastanza alto, può equipaggiarne tutti i suoi pezzi. Questo set può essere trovato nei bauli sparsi nella mappa di gioco, anche in versione incantata, oppure craftato dal giocatore stesso. A condividere questa interpretazione è la cosplayer Red Chaos.