The Elder Scrolls: Skyrim, un oscuro cosplay di una Nightingale dalla gilda dei ladri

L'annuncio prematuro di The Elder Scrolls 6 ha lasciato a bocca asciutta i fan della saga di GDR sviluppata da Bethesda. La nuova epopea per Tamriel non arriverà presto, ma a smorzare i lunghi tempi d'attesa ci pensa la bravissima cosplayer Armored Heart. Vediamo la sua ultima performance che celebra i 10 anni di Skyrim.

La finestra di lancio di The Elder Scrolls 6 è stata fissata. Il titolo di sicuro non arriverà prima del 2026, ma per alcune teorie ci sarà da attendere ancora di più. Una strana coincidenza vuole che The Elder Scrolls arrivi 17 anni dopo Skyrim, proprio come l'intero ciclo vitale della serie.

Al momento l'uscita è ancora avvolta nel mistero, così come le piattaforme su cui verrà reso disponibile. The Elder Scrolls 6 potrebbe essere un'esclusiva Microsoft, ma Phil Spencer non ha ancora chiarito se effettivamente sarà così, oppure se anche l'utenza Sony potrà beneficiare dell'esperienza di TES 6.

Rifugio a questi dubbi emblematici è Skyrim, che dopo oltre 10 anni dal debutto intrattiene ancora la community. Torniamo a Skyrim con questo cosplay di una ladra in armatura Nightingale, un set affascinante e oscuro che si poteva rimediare all'interno della Gilda dei Ladri.

I Nightingale sono un circolo segreto della gilda il cui compito è quello di servire la Signore dell'Oscurità di Skyrim punendo i traditori della Gilda. Completando tutte le missioni della Gilda, il Sangue di Drago diverrà un Nightingale ottenendo un potere speciale tra i tre forniti.