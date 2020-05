The Elder Scrolls Skyrim, da Shakespeare a Star Wars: i migliori Easter Egg

Dopo avervi accompagnato in un viaggio alla scoperta dei migliori Easter Egg di The Witcher 3: Wild Hunt, la Redazione di Everyeye vi propone un nuovo itinerario alla ricerca di omaggi e citazioni videoludiche.

La nostra destinazione questa volta sono le lande sterminate di The Elder Scrolls V: Skyrim, colossale RPG a firma Bethesda. All'interno dell'iconica produzione è infatti presente una notevole selezione di omaggi e citazioni legate a diversi ambiti: dalla mitologia celtica al mondo delle fiabe nordiche, passando per la cinematografia, capolavori della letteratura e, ovviamente, altre produzioni del mondo videoludico.



Spaziando da Romeo e Giulietta a Star Wars, e da Il Signore degli Anelli al mito di Re Artù, abbiamo raccolto una selezione degli Easter Egg più riusciti e peculiari all'interno di un video dedicato. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye: in entrambi i casi, non possiamo fare altro che augurarvi una buona visione!



Al momento, lo ricordiamo, i vertici di Bethesda hanno già confermato da tempo di essere al lavoro su The Elder Scrolls VI. Nessun dettaglio sulla produzione è stato tuttavia ancora condiviso dalla software house: resta dunque ancora ignoto quello che sarà il titolo del nuovo RPG, così come la sua finestra di pubblicazione.