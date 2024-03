The Elder Scrolls, Skyrim è silenziosa in un cosplay di una ladra Nightingale

Mentre il pubblico ancora resta in attesa di The Elder Scrolls VI, annunciato nel 2018 e da allora completamente scomparso dai radar, la saga di GDR Bethesda ha altro da offrire. È allora il momento di fare tappa nel continente di Tamriel per riscoprire le meraviglie che questa serie ha da offrire.

Partiamo da Skyrim, che nonostante l'uscita nel 2011 continua a offrire nuovi contenuti. Dopo 10 anni, la gigantesca mod Lordbound di Skyrim sta finalmente per diventare realtà. Parliamo di una mod enorme, che si pone quasi come se fosse un'espansione vera e propria, che proporrà all'incirca 50 quest e altrettanti dungeon da esplorare, una storia principale ancora più lunga di quella originale e oggetti e meccaniche inedite.

Il pubblico aspetta questa mod e nel frattempo si lancia in Scions of Ithelia, il nuovo DLC per The Elder Scrolls Online. L'MMORPG di Zenimax Online continua ad aggiornarsi e a portare nuovi contenuti, il tutto in attesa del grande update in arrivo a giugno.

Non dimentichiamoci neppure dell'annuncio di The Elder Scrolls Castle, uno spin-off free to play per dispositivi mobile che ricorda da vicino Fallut Shelter. I giocatori potranno controllare un proprio castello e la dinastia del regno, ma la cosplayer Siashi Cat punta più in alto.

In questo cosplay di una Nightingale da TES Skyrim siamo di fronte a una dei componenti del circolo segreto della Gilda dei Ladri. In armatura total black, la ladra Nightingale si prepara, silente a scoccare una freccia.