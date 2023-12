The Elder Scrolls: si torna a Skyrim con un cosplay di Aela la cacciatrice

L'annuncio di The Elder Scrolls VI è stato forse troppo frettoloso. Il reveal del progetto risale al 2018 e a distanza di cinque anni da quel momento i lavori procedono senza che la community riceva aggiornamenti sullo status della produzione. Pare comunque che sia ancora troppo presto per un nuovo capitolo del GDR Bethesda.

Secondo alcune coincidenze, The Elder Scrolls VI potrebbe non uscire prima del 2028. A indicare questa finestra temporale è il destino della saga, che però sta lasciando a bocca asciutta la community di giocatori da troppo tempo. L'ultimo appuntamento con The Elder Scrolls risale al 2012, anno di uscita del quinto episodio. Grazie ai numerosi aggiornamenti, alla Anniversary Edition e al rilascio su console di ultima generazione, Skyrim è ancora attuale. Ciò potrebbe però non bastare.

Mentre i giocatori completano imprese su Skyrim e mentre la community di modder ricrea Morrowind in Skyrim attraverso una mod, la questione su The Elder Scrolls VI si fa sempre più accesa. Il fandom si chiede che fine abbia fatto il titolo, ma questa domanda viene lasciata in sospeso con lo scatto condiviso dalla cosplayer Alejandra "Anhyra" Perez. In questo cosplay di Aela da The Elder Scrolls: Skyrim torniamo al fianco della cacciatrice della regione più settentrionale di Tamriel, che possiamo osservare meglio attraverso un suo primo piano.