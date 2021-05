The Elder Scrolls V accoglie Nonna Skyrim: la mod della fan ottantenne sbarca su PC e Xbox

Gli autori dell'espansione fan made di The Elder Scrolls V dedicata alla youtuber ottantenne Shirley "Nonna Skyrim" Curry festeggiano l'uscita della loro attesissima mod su PC, Xbox One e Series X/S.

Shirley: A Skyrim Follower Mod omaggia la fan più celebre del kolossal ruolistico di Bethesda inserendola nella dimensione fantasy di TES 5 Skyrim come companion del Sangue di Drago. "Nonna Skyrim" è perciò il punto focale dell'esperienza di gioco confezionata dai modder di questo DLC amatoriale che può essere scaricato gratuitamente da oggi, 2 maggio, sulle pagine di NexusMods per la versione PC del GDR a mondo aperto. Su Xbox One e Xbox Series X/S, la mod può essere scaricata seguendo le indicazioni fornite dall'apposita scheda dell'interfaccia che consente di installare i DLC fan made.

L'arzilla fan di Dovahkiin, lo ricordiamo, ha contribuito attivamente allo sviluppo di questo progetto prestando il proprio volto e la voce alla fiera guerriera che la rappresenta nel ruolo di uno dei tanti compagni di viaggio dell'eroe di Skyrim.

Originariamente prevista al lancio nei primi mesi dello scorso anno, la mod con la youtuber ottantenne ha subito diversi rinvii per le ormai note vicissitudini legate alla pandemia da Coronavirus e per i problemi di salute avuti da Shirley Currey a maggio 2020 (e superati in poche settimane).

La mod con Nonna Skyrim introduce tantissime linee di dialogo (tutte doppiate da Curry) che si intrecciano al lore di Skyrim, alla storia della campagna principale e agli eventi da vivere nell'esperienza open world, oltre a una serie di missioni secondarie basate su una trama parallela e complementare a quella maggiore.