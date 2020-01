The Elder Scrolls V e Shirley Curry: "Nonna Skyrim" lavora a una mod a lei dedicata

Il collettivo di modder guidato da Daniel Kemp ci informa che Shirley Curry, la youtuber ottantenne appassionata di TES V Skyrim, ha dato loro il permesso di creare una sua versione digitalizzata per realizzare una mod di The Elder Scrolls 5.

L'arzilla fan di Dovahkiin offrirà il proprio volto e la voce alla guerriera ingame che andrà a rappresenterla nel ruolo di uno dei tanti companion dell'eroe di TES 5. "Nonna Skyrim" sarà perciò il punto focale dell'esperienza di gioco elaborata dal team di Kemp e contribuirà attivamente allo sviluppo di questo progetto fan made.

Come possiamo scoprire osservando il trailer che campeggia a inizio articolo, i lavori su Shirley: A Skyrim Follower Mod sono già a buon punto, con la promessa di lancio (sotto forma di un DLC rigorosamente gratuito per PC) entro i primi mesi del 2020 sul noto portale di NexusMods.

La mod in questione dovrebbe comprendere tantissime linee di dialogo (tutte doppiate da Shirley Curry) che andranno a intrecciarsi al lore di Skyrim, dalla storia della campagna principale alle dinamiche dell'esperienza a mondo aperto: ci sarà persino spazio per una trama parallela, con missioni studiate in collaborazione con la stessa Shirley. Chi segue le gesta videoludiche di questa iconica creatrice di contenuti sarà poi felice di sapere che la petizione lanciata alla fine del 2018 da chi desiderava veder apparire "Nonna Skyrim" in The Elder Scrolls 6 ha saputo coinvolgere qualcosa come 49.287 sostenitori.