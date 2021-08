The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition annunciato ufficialmente da Bethesda

Alla fine è successo: Bethesda Softworks ha annunciato una nuova edizione di Skyrim. I giocatori ci hanno spesso scherzato riguardo all'ennesima rivisitazione del leggendario RPG (ed anche Bethesda stessa lo ha fatto), ma la compagnia ora sotto l'ala protrettrice di Microsoft ha davvero presentato la nuova versione del gioco durante il QuakeCon.

The Elder Scrolls: Skyrim Anniversary Edition è la versione definitiva dell'acclamato open world di Bethesda, annunciata in occasione del decimo anniversario del titolo che ha fatto la storia del genere ruolistico. Non conosciamo ancora informzioni particolarmente dettagliate, ma ciò che sappiamo è che l'Anniversary Edition includerà ben 10 anni di contenuti con cui perdersi tra le strade di Tamriel. Sono inoltre previste alcune piccole aggiunte, tra cui una nuova meccanica di pesca, e sono confermate oltre 500 mod provenienti dal Creation Club, la piattaforma dove vengono pubblicati i contenuti aggiuntivi amatoriali del gioco.

Skyrim Anniversary Edition arriverà l'11 dicembre di quest'anno su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Tutti coloro che acquisteranno il titolo su console old gen, o che già possiedono Skyrim Special Edition, potranno effettuare l'upgrade gratuito sulle piattaforme next-gen PS5 e Xbox Series X|S. Un ritorno su Skyrim potrebbe in fondo lenire l'attesa per The Elder Scrolls VI, che uscirà dopo Fable e Avowed.