The Elder Scrolls V Skyrim, aspettando la Special Edition: uno spettacolo 4K con 1200 Mod

Con un incredibile numero di riedizioni all'attivo, The Elder Scrolls V: Skyrim si prepara ora a raggiungere anche le console Sony e Microsoft di nuova generazione.

L'annuncio di The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ha infatti confermato l'intenzione di Bethesda di continuare a supportare l'incredibile avventura ruolistica che ha segnato molteplici generazioni videoludiche. Nel frattempo, tuttavia, non rallentano i lavori sull'ancora misterioso The Elder Scrolls VI, che avrà il difficile compito di eguagliare il suo iconico predecessore.

Per ingannare l'attesa che la separa dall'arrivo di nuove informazioni sul GDR, la community di appassionati non cessa di offrire il proprio supporto alle lande di Skyrim. Sono infatti ancora moltissimi i Modder che si divertono a confezionare contenuti speciali per i giocatori che ancora non si sentono pronti ad abbandonare l'immaginario di The Elder Scrolls V.



Per dimostrare le infinite possibilità del gioco, il team di Digital Dreams ha assemblato una build di TES V: Skyrim arricchita da ben 1.200 Mod. L'azione combinata di queste ultime restituisce un titolo dall'estetica profondamente differente da quella del 2011. Con risoluzione in 4K e un livello di dettaglio e illuminazione completamente rivisti, il risultato di quest'operazione è presentato nel video gameplay che trovate in apertura a questa news: cosa ve ne pare?