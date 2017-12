The Elder Scrolls V Skyrim: come unirsi alla Confraternita Oscura e alla fazione Dawnguard

In, da poco uscito anche su PlayStation VR e Switch, tra le più famose quest vi sono quelle dellae della. Quest’ultima è un gruppo di assassini che agiscono dietro compenso nell’ombra.

Per unirsi a loro dovrete eseguire determinate azioni. Vi spiegheremo quindi qui di seguito come fare:

Portatevi davanti la Residenza Aretino a Whindelm. Fuori di essa troverete un bambino ed un elfo oscuro. A questo punto comparirà una missione, quella di parlare con un certo Aventus Aretino. Entrate quindi nella Residenza scassinando la porta. Portatevi al secondo piano e vedretre un bambino. Vi scambierà per un membro della Confraternita e vi chiederà di uccidere Grelod, la direttrice dell’orfanotrofio di Riften. Andate a dormire una volta fatto. Entrerete in un sogno dove verrete trasportati in una baracca nell’Haafingar. Lì troverete Astrid, la leader della Confraternita che vi accuserà di aver rubato loro un contratto. A quel punto vi chiederà di uccidere due ostaggi. Fatelo se volete entrare nella Confraternita, altrimenti uccidete Astrid se invece vorrete distruggerla.

Nelle versioni per Nintendo Switch e PlayStation VR avrete accesso a tutte le espansioni uscite per il gioco. Questo vuol dire che potrete anche unirvi alla Fazione Dawnguard, un antico ordine di cacciatori vampiri cone sede nel Forte Dawnguard, nel Feudo dei Rift. Per unirsi a loro dovrete eseguire i seguenti passaggi:

Per unirvi alla Fazione ci saranno due vie, in base al vostro livello. Infatti il procedimento sarà diverso se sarete di livello superiore o inferiore al 10. Di seguito vi spiegheremo quello con livello superiore al 10. Dirigetevi quindi dall'orco Durak o più semplicemente da una guardia imperiale che vi chiederà di raggiungere il Canyon di Dayspring dove troverete Agmaer. Una volta fatto questo e arrivati al Forte potrete entrare nella Fazione e cominciare così la vostra avventura.