The Elder Scrolls V: Skyrim, un cosplay di Aela impegnata in una battuta di caccia

A distanza di un decennio dall'uscita originale, i giocatori possono tornare a esplorare le terre di Skyrim con l'uscita dell'Anniversary Edition di The Elder Scrolls V su Nintendo Switch. Facciamo dunque ritorno nei gelidi paesi del continente del nord di Tamriel, tra draghi e battute di caccia in compagnia di vecchi amici.

Mentre Todd Howard conferma lo stato di pre-produzione di The Elder Scrolls 6, i possessori di Nintendo Switch possono avventurarsi in un epico viaggio indimenticabile. Il gioco di ruolo di Bethesda ha infatti segnato un'epoca attraverso il mito del Sangue di Drago, un mortale nato con il sangue e l'anima di un drago, e dei Thu'um, antiche parole del vocabolario draconico che permettono di lanciare potenti sortilegi.

Con The Elder Scrolls 6 che arriverà solamente entro il 2026, è il momento giusto di tornare a Skyrim e fare la conoscenza di Aela la Cacciatrice, una delle NPC più amate dalla community. A permetterci di ritrovare la ladra, membro del gruppo dei Compagni, è la cosplayer Armored Heart.

Sul suo Instagram ha infatti condiviso il suo ultimo lavoro dedicato proprio alla cacciatrice. In questo cosplay di Aela la Cacciatrice da The Elder Scrolls V: Skyrim vediamo la donna, con indosso la sua armatura di cuoio e pelliccia, pronta a una battuta di caccia. Il coltello da lei brandito non lascia presagire nulla di buono per la sua prossima preda. Come suggerito dalla cosplayer, per realizzare questo scatto e ricreare l'ambientazione di Skyrim l'artista è volata fino in Scozia.