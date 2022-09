The Elder Scrolls V: Skyrim, un cosplay di Aela pronta a una battuta di caccia

È passato ormai oltre un decennio dal giorno in cui fece il suo maestoso debutto The Elder Scrolls V: Skyrim. Rispetto a quell’11 novembre del 2011, però, la passione della community verso il videogioco di ruolo sviluppato da Bethesda è rimasta immutata. Dopo oltre undici anni facciamo ritorno nella provincia settentrionale di Tamriel.

Entro il 2026 esordirà The Elder Scrolls 6, ma prima d'immergerci in una nuova epica avventura possiamo riassaporare The Elder Scrolls V: Skyrim su console di nuova generazione. Tornati nella regione settentrionale innevata di Tamriel, incontriamo nuovamente Aela la cacciatrice, lupo mannaro del Nord, ladro e membro dei Compagni.

Aela è uno degli NPC più memorabili del quinto capitolo della saga di GDR e il Dragonborn può fare la sua conoscenza nei pressi di una fattoria di Whiterun. Impegnata a combattere un gigante, se il giocatore decide di aiutarla, Aela invita il Sangue di Drago a reclutarsi anch’esso presso i Compagni. Abilissima tiratrice d’arco, dona il suo sangue di licantropo al protagonista quando questo completa diverse missioni per i Compagni.

In questo cosplay di Aela da Skyrim vediamo la cacciatrice dai lunghi capelli rossi immersa nei boschi, pronta a colpire. La donna indossa un’armatura ricoperta di pelliccia, probabilmente ottenuta da una bestia caduta vittima di una sua battuta di caccia. A interpretare Aela, il cui volto è adornato da segni tribali, è la cosplayer Instagram Megal Carmen.