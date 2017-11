The Elder Scrolls V Skyrim disponibile su PlayStation VR e Nintendo Switch

: Bethesda annuncia che The Elder Scrolls V Skyrim è ora disponibile per Nintendo Switch e PlayStation VR. Sviluppata da Bethesda Game Studios, la leggendaria avventura a mondo aperto ora si può affrontare a casa con il visore oppure in movimento con Nintendo Switch.

Sia Skyrim VR sia Skyrim per Nintendo Switch includono tutti i DLC ufficiali (Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn). Skyrim per Nintendo Switch comprende il gioco completo e nuove funzionalità, inclusi i comandi di movimento per combattimento e scasso, e completi ed equipaggiamento di The Legend of Zelda, tra cui bottino aggiuntivo sbloccabile con gli amiibo di The Legend of Zelda compatibili. I giocatori possono abbattere i nemici con la Spada Suprema, parare i colpi con lo Scudo Hylia o abbigliarsi come eroi indossando la Tunica del Campione



A chi volesse affrontare l'esperienza di Skyrim a un nuovo livello di coinvolgimento, Skyrim VR, il primo gioco fantasy completo disponibile per la realtà virtuale, ripropone l'indimenticabile capolavoro fantasy con un livello di profondità, coinvolgimento e immediatezza mai visto prima su PlayStation VR. Dagli scontri con antichi draghi all'esplorazione di montagne frastagliate, Skyrim VR dà vita a un mondo aperto da scoprire nel modo preferito.