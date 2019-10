The Elder Scrolls V Skyrim è ancora più immersivo e ruolistico grazie alla mod Requiem

I programmatori e designer dilettanti riuniti nel team Requiem Dungeon Masters annunciano di aver pubblicato la versione 3.3.0 di "Requiem - The Roleplaying Overhaul", loro enorme mod di Skyrim che promette di rendere più immersiva e ruolistica l'esperienza ludica del kolossal a mondo aperto di Bethesda.

In sviluppo dal 2013, la mod Requiem rappresenta uno dei progetti più ambiziosi collegati a The Elder Scrolls V: la nuova versione, soprannominata "The Quantum Enigma" dai suoi autori, ambisce a stravolgere e migliorare ogni aspetto dell'avventura fantasy di Skyrim. La mod in questione, infatti, applica così tante modifiche al gioco base da richiedere la disinstallazione di quasi tutte le altre mod contenutistiche (eccezion fatta per i pacchetti grafici come quelli per la Nebbia Volumetrica e per le texture 8K, quindi) e la necessità di ricominciare daccapo la storia.

Stando alla descrizione offertaci dai modder, con Requiem dovremmo assistere all'introduzione di un sistema di combattimento completamente rivisto, di una nuova progressione delle abilità e di un riequilibrio generale delle magie e degli oggetti. Nelle intenzioni dei suoi autori, tutti questi interventi sono mirati a rendere Skyrim più coinvolgente e profondo sia per i neofiti che per i giocatori più esperti, trovando un compromesso tra l'approccio offerto dagli action GDR più moderni e le meccaniche di gameplay dei giochi di ruolo della vecchia scuola.

In calce alla notizia trovate il link da cui potete scaricare gratuitamente la mod Requiem per la versione PC di TES V Skyrim. Cosa ne pensate di questo progetto? Nel video che campeggia a inizio articolo trovate un filmato dimostrativo che, pur riferendosi alla versione 3.2.0 di Requiem, offre un piccolo assaggio delle modifiche operate dai modder nel sistema di combattimento all'arma bianca.