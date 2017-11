The Elder Scrolls V: Skyrim e L.A. Noire tra le novità del Nintendo e-Shop

Il nuovo aggiornamento del Nintendo eShop mette davvero tanta carne al fuoco, con diversi nuovi titoli per i palati di tutti i giocatori. Tra le novità troviamo l'attesissimo

Tanti giochi e tanti debutti sull'ibrida di Nintendo, come quello di Bethesda che in passato non ha dimostrato di stravedere per le console della casa di Kyoto - e di Rockstar Games, che ripropone a distanza di 6 anni la sua avventura L.A. Noire. Dopo aver conquistato un gran numero di giocatori, su Switch arriva anche Rocket League con tanto di auto personalizzate a tema Nintendo. Uno dei vantaggi di questa versione, oltre alla portabilità offerta dalla console, è la possibilità di affrontare gli amici in multiplayer locale grazie alla modalità Wireless.

Di seguito vi proponiamo la lista completa delle new entry sul Nintendo eShop per quanto riguarda Nintendo Switch:;

The Elder Scrolls V: Skyrim

L.A. Noire;

Batman - The Telltale Series;

RiME;

Ittle Dew 2+;

Lumo;

Super Putty Squad;

Ginger: Beyond the Crystal;

Rocket League;

RIVE: Ultimate Edition;

Vvvvvv;

Aces of the Luftwaffe - Squadron; Xenoraid;

Antiquia Lost;

Green Game: TimeSwapper;

Karnov's Revenge.

Da segnalare inoltre l'arrivo su Nintendo 3DS di Pokémon Ultrasole e Ultraluna e della demo di Phil's Epic Fill-a-Pix Adventure.