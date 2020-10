The Elder Scrolls V Skyrim senza limiti: gira persino sullo schermo di una tastiera!

Non bastassero i progetti che hanno visto per protagonisti Skyrim e DOOM su un test di gravidanza, un altro programmatore dilettante con la passione per il modding ha deciso di trasformare lo schermo della propria tastiera in un vero e proprio monitor portatile con cui giocare, ovviamente, a TES V Skyrim.

Per raggiungere il suo scopo, l'utente di Reddit conosciuto come Mr_Murdoc ha attinto alla documentazione e ai tutorial condivisi da Foone (l'autore della versione "in dolce attesa" di Skyrim e DOOM) per riprogrammare lo schermo della sua tastiera SteelSeries e fare in modo che potesse mostrare la scena iniziale del capolavoro ruolistico di Bethesda.

Come nel caso dell'ormai celebre mod di Foone, quindi, l'esperimento compiuto dal redditor non trasforma la sua tastiera in una sorta di "console portatile" ma si limita a connettere la periferica a un microcontrollore che trasmette sul piccolo pannello della tastiera Apex 7 TKL una sequenza preregistrata dell'introduzione di Skyrim.

Parallelamente a questi bizzarri esperimenti fan made, assistiamo poi all'evoluzione dei progetti più ambiziosi dei modder come Skyblivion, la total conversion che ambisce a ricreare l'intera esperienza ludica e narrativa di Oblivion con il motore grafico di Skyrim. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche le ultime considerazioni del noto analista Michael Pachter su The Elder Scrolls 6 come esclusiva Xbox.