The Elder Scrolls V Skyrim: la nuova mod aggiunge le texture 8K alle ambientazioni

Mentre in rete cresce l'attesa per l'uscita della titanica mod Skywind, lo sviluppatore amatoriale conosciuto nella scena come "Winedave" ha pubblicato un nuovo pacchetto di texture 8K di The Elder Scrolls V Skyrim che ambisce a migliorare l'aspetto delle ambientazioni montane del capolavoro ruolistico di Bethesda.

Nei circa 1,8 GB di dati riversati da Winedave nel pacchetto UFHD Mountains, l'autore di questa mod ha inserito un enorme quantitativo di immagini ad altissima risoluzione che contribuiscono a rendere più realistiche le ambientazioni del kolossal fantasy pubblicato da Todd Howard nel 2011, così come della Special Edition lanciata da Bethesda nel 2016.

Nel corso di questi anni, la scena dei modder ha provato più volte a migliorare e attualizzare il comparto grafico di TES V Skyrim con mod e pacchetti di texture realizzati tramite l'ausilio di software basati su di una IA Neurale, con programmi che integrano l'illuminazione dinamica in Ray Tracing come ReShade o, in taluni casi, persino mediante la fotogrammetria, una tecnica per la scansione 3D di ambientazioni reali che sarà impiegata dagli stessi autori di Bethesda per plasmare l'universo di gioco di The Elder Scrolls 6 su PC e console next-gen.

In calce all'articolo trovate delle immagini esplicative del Texture pack di Winedave, mentre in cima alla notizia potete ammirare delle scene di gioco di TES V Skyrim dopo l'installazione del pacchetto gratuito UFHD Mountains.