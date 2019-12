The Elder Scrolls V Skyrim: la nuova mod lo trasforma in uno strategico in tempo reale

Da grande amante di giochi di ruolo a mondo aperto e di RTS, il modder DisgruntledWombats ha deciso di unire le sue due passioni provando a trasformare The Elder Scrolls V Skyrim in uno strategico in tempo reale.

Come spiega lo stesso autore di questo progetto, stravolgere le consolidate dinamiche di gameplay del capolavoro ruolistico di Bethesda per farle aderire a un contesto gestionale e strategico non è affatto semplice.

Non c'è da sorprendersi, quindi, se la prima versione della sua mod somiglia più a una tech demo o a un prototipo che ad una mod "giocabile": la total conversion RTS Revamped di Skyrim mostra infatti un'interfaccia grafica appena abbozzata e manca di ogni elemento legato, ad esempio, ai tutorial da seguire per apprendere i rudimenti dei comandi.

Pur con tutti i limiti contenutistici di un progetto che richiede ancora diversi mesi di sviluppo prima di definirsi "completo", la demo della mod strategica di TES V Skyrim ci permette di familiarizzare con il sistema di controlli e, soprattutto, ci offre l'opportunità di accedere ad una rudimentale modalità Schermaglia in cui combattere nei panni di Imperiali, Nord o Stormcloaks all'interno di due specifiche arene.

La versione finale della mod, a detta del suo creatore, vanterà un'interfaccia customizzata, una campagna principale, delle scene di intermezzo e delle mappe in cui ottenere tutta una serie di risorse per costruire edifici completamente distruttibili. Se siete alla ricerca di ulteriori modi per stravolgere la vostra esperienza nei panni di Dovahkiin, vi consigliamo dare un'occhiata a queste mod di Skyrim che aggiungono armi dungeon e magie di Zelda, la completa distruttibilità ambientale e la campagna principale di Daggerfall.