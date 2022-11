The Elder Scrolls V Skyrim, la potenza dei draghi di Game of Thrones in questa mod

Dopo la mod che introduceva una nuova città magica in Skyrim, la community ha dato libero sfogo alla propria fantasia e dato vita a un particolare crossover tra il mondo di Game of Thrones e quello di The Elder Scrolls.

La mod in questione prende il nome di 'Got Dragons' ed è stata realizzata dall'utente KaienHash per poi essere pubblicata, come spesso accade, sul famoso sito Nexus Mods. Si tratta di un pacchetto non ufficiale che sostituisce i draghi presenti in Skyrim con quelli già visti in Game Of Thrones, ovvero Drogon, Rhaegal, e Viserion. Il tutto con texture di tutto rispetto che raggiungono una qualità pari al 16K.

Se siete curiosi di dare un'occhiata più approfondita alla mod, vi basterà riprodurre il video che abbiamo allegato alla news. Attenti, però. I draghi sono esseri molto... pericolosi!

La community del GDR di Bethesda sa sempre sorprenderci con creazioni innovative, l'abbiamo visto. La mod di Skyblivion, ad esempio, è un progetto molto ambizioso, nato con l'obiettivo di fondere i mondi di Skyrim e Oblivion, due tra i più apprezzati titoli della serie.

O ancora, tra i pacchetti più interessanti troviamo anche la mod Fort Knox di Skyrim, che introduce nel gioco una metropoli futuristica stracolma di nuovi personaggi e segreti da scoprire.