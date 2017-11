The Elder Scrolls V Skyrim: le quattro ricette più potenti del gioco

Quali sono le migliori ricette di? Vi proponiamo una guida con i trucchi e i consigli utili per imparare a cucinare quattro pietanze prelibate: la, lo, loe la

Zuppa di verdure

Cavolo

Patata

Porro

Pomodoro

La zuppa di verdure può essere considerata indispensabile nel tuo inventario, ancora di più negli attacchi molto potenti. Infatti serra rigenera un punto di energia e un punto di vita ogni secondo per 720 secondi. Potrai eseguire un attacco anche con un solo punto di stamina, quindi è possibile eseguirne più di uno a catena senza preoccuparsi della stamina.

Stufato di manzo

Carne cruda

Carota

Sale

Aglio

Lo stufato di manzo è ancora più efficace della zuppa di verdure per quanto riguarda la rigenerazione della stamina. Infatti esso ripristina due punti di stamina ogni secondo per 720 secondi, e addirittura incrementa il totale di stamina di 25 punti. Però è più difficile da cucinare rispetto alla precedente, soprattutto per gli ingredienti.

Stufato di cervo

Cervo

Sale

Patata

Porro

Se non riuscite a trovare del manzo, allora potete cucinare questo piatto. Rigenererà un punto di stamina e di salute ogni secondo per 720 secondi, e aumenterà di 15 la vostra stamina.

Potete ottenere della carne di cervo cacciandoli, dirigendovi verso le praterie e usando gli attacchi furtivi con l'arco.

Fonduta di Elsweyr

Birra

Formaggio stagionato

Zucchero lunare

Questa ricetta è fenomenale se usate molto la magia e ancora di più se avete un vampiro negromante.

Incrementerà la vostra magicka di 100 per 720 secondi dandovi l'abilità di castare incantesimi che altrimenti non potreste. Inoltre fa rigenerare la vostra magicka il 25% più velocemente. L'effetto dura 12 minuti, ma se siete un vampiro negromante, aumenta fino a 18 minuti, con un incremento della velocità di rigenerazione fino al 31%.

Cosa ne pensate di queste ricette? Ne conoscete di migliori e più efficaci? Aspettiamo i vostri consigli nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.