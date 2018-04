The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition giocabile gratis su Steam per tutto il weekend

Da oggi e fino al 16 aprile, Bethesda offre la possibilità di giocare gratis con The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition per PC, scaricabile a costo zero da Steam e utilizzabile senza vincoli di alcun tipo per le prossime 48 ore.

Per l'intero weekend inoltre il gioco sarà in vendita con il 50% di sconto al prezzo di 19.99 euro anzichè 39.99 euro, prezzo di listino dell'edizione Standard.

Vincitore di oltre 200 premi Gioco dell'Anno, The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition porta sui vostri schermi il fantasy epico con incredibile dettaglio. La Special Edition include il pluripremiato gioco completo e tutti gli add-on, più nuove funzionalità, come grafica ed effetti rinnovati, raggi di luce volumetrici, campo visivo dinamico, superfici riflettenti e altro ancora. Inoltre, Skyrim Special Edition porta i mod del PC sulle console. Nuove missioni, ambienti, personaggi, dialoghi, armature, armi e altro. Insieme ai mod, darà vita a una esperienza senza limiti.