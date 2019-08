The Elder Scrolls V Skyrim: un utente finisce il gioco utilizzando solo la Torcia!

Se amate The Elder Scrolls V Skyrim, quest'oggi proviamo a dare risposta ad una delle domande più ricorrenti (o quasi!) tra i fan del capolavoro ruolistico di Bethesda: quanto può essere dura la vita di un Sangue di Drago se decide di affrontare le creature di Skyrim utilizzando come arma soltanto una Torcia?

I curatori del canale YouTube di Mitten Squad, divenuti celebri per i loro contenuti a tema videoludico dal taglio sarcastico, si sono così cimentati in questa difficilissima sfida e, dopo una serie inenarrabile di tentativi, sono riusciti sorprendentemente a raggiungere e superare la battaglia finale della storia di Skyrim (già, Skyrim ha anche una campagna principale!).

Per venire a capo del non trascurabile problema derivante dall'impossibilità di potenziare o acquisire nuove armi, i coraggiosi youtuber hanno fatto leva sulla loro smisurata esperienza maturata tra le montagne innevate di TES V Skyrim per darsi al grinding selvaggio e sfruttare ogni singolo passaggio di livello del proprio alter-ego per investire i punti ottenuti in abilità come il moltiplicatore di danno per gli attacchi effettuati con le armi a una mano.

A detta degli autori di questo bizzarro esperimento videoludico, la parte più tediosa della missione è stata quella rappresentata dalla lentezza e dalla ripetitività delle battaglie con i nemici maggiori, a causa della necessità di portare a segno numerosi colpi e di dover necessariamente attendere il ripristino della barra di Stamina per evitare di rimanere esposti ai contrattacchi avversari. In cima all'articolo trovate il video riassunto della sfida compiuta da Mitten Squad per completare Skyrim utilizzando solo la Torcia.