Dopo essere stato pubblicato su un gran numero di piattaforme differenti,esordisce anche in realtà virtuale. Il risultato è un titolo che, nonostante i numerosi limiti tecnici, riesce ad essere coinvolgente ed entusiasmante come non mai.

Skyrim, uno dei videogiochi più venduti di tutti i tempi, esordisce quindi su dispositivi VR con una riedizone che valorizza le potenzialità di PlayStation VR e della realtà virtuale, nonostante alcuni evidenti limiti tecnici, come sottolineato in apertura.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di The Elder Scrolls V Skyrim VR ricordandovi che il gioco è al momento disponibile in esclusiva su PlayStation VR.