The Elder Scrolls V Skyrim: Video Recensione della versione Switch

La versione Nintendo Switch di The Elder Scrolls V Skyrim sarà disponibile nei negozi a partire da domani, ma intanto potete sedare l'attesa con la nostra Video Recensione del gioco. Bethesda sarà riuscita a realizzare un porting all'altezza delle aspettative?

Dopo la piacevole sorpresa offerta dal port di DOOM, Skyrim torna a confermare come esperienze apparentemente incompatibili con le caratteristiche dell’ibrida di Nintendo possano sbarcare su Switch mantenendo intatte le loro qualità. Questa volta, però, Bethesda non ha colto perfettamente nel segno, sfornando una conversione indubbiamente riuscita ma lontano dall’eccellenza.

Al netto di qualche imperfezione, tuttavia, anche i possessori di Switch potranno godersi i punti di forza offerti da Skyrim, potendo contare naturalmente sulla possibilità di giocare in modalità portatile. Nell'attesa dell'uscita, fissata per domani 17 novembre, vi lasciamo alla nostra Video Recensione di Skyrim per Switch (la trovate in cima alla notizia).