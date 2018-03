The Elder Scrolls V: Skyrim VR debutterà il mese prossimo anche su PC

Già disponibile sudallo scorso mese di novembre, The Elder Scrolls V: Skyrim VR approderà anche su PC via Steam il 3 aprile 2018.

Il titolo di Bethesda sarà compatibile con i dispositivi HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality. Skyrim VR ripropone l'esperienza dell'originale con un livello di profondità, coinvolgimento e immediatezza che solo la realtà virtuale può offrire. Oltre al gioco base, include anche tutti i DLC ufficiali, ovvero Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn.

Lo scorso novembre, il nostro Francesco Serino accolse così la versione per PlayStation VR: "Skyrim per VR non è un passo avanti per la tecnologia in questione, ma più che altro laterale. Bethesda non ha fatto altro che adattare il gioco originale, reinventando la formula solo in minima parte: eppure anche queste piccolissime modifiche sono sufficienti per confezionare un'esperienza unica e spesso sbalorditiva".

A margine dell'annuncio, Bethesda ha pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia, e le immagini raccolte nella galleria in calce.