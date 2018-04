The Elder Scrolls V Skyrim VR disponibile per PC, svelati i requisiti di sistema

annuncia che The Elder Scrolls V Skyrim è ora disponibile per SteamVR. Il gioco include il completo e leggendario gioco base open-world e tutti i suoi add-on () in un unico pacchetto per gli utenti PC.

Requisiti di sistema minimi

OS: Windows 7/8.1/10 a 64-bit

Processore: CPU: Intel Core i5-6600K, AMD Ryzen 5 1400 o superiore

Memoria: 8 GB RAM

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 970/AMD RX 480 8GB o superiore

Spazio libero su disco: 15 GB

Requisiti consigliati

OS: Windows 10 (64-bit)

Processore: CPU: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 5 1500X

Memoria: 8 GB RAM

Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB / AMD RX Vega 56 8GB

Spazio libero su disco: 15 GB

Dopo il lancio di successo su PlayStation VR, anche i giocatori PC possono ora sperimentare l’epico capolavoro che ha ridefinito il genere fantasy su tutti i dispositivi supportati. Skyrim VR re-immagina di combattere il maledetto Draugr, esplorare aspri rilievi montuosi e cacciare temibili e antichi draghi per essere immersivo come mai prima d’ora.

Aiutati da schemi di controllo appositamente pensati per la realtà virtuale che consentono ai giocatori di muoversi, combattere i nemici e lanciare potenti magie con movimenti realistici, gli avventurieri hanno ora il controllo per esplorare il mondo di Skyrim in qualsiasi modo scelgano. The Elder Scrolls V Skyrim VR è classificato PEGI 18+ e disponibile a un prezzo di euro 59.99 per SteamVR.