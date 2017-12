The Elder Scrolls V Skyrim VR: la patch 1.02 è disponibile per il download

La patch 1.02 diè adesso disponibile per il download. Come annunciato da Bethesda, l'aggiornamento corregge diversi bug segnalati dai giocatori negli ultimi giorni e introduce alcune opzioni che migliorano la resa dei comandi di movimento.

Per tutti i dettagli e le informazioni del caso, rimandiamo al changelog completo in lingua inglese pubblicato sul forum ufficiale della software house. Augurandovi una buona lettura, vi ricordiamo che The Elder Scrolls V Skyrim VR è disponibile su PS VR e arriverà nel corso del 2018 su HTC Vive. Sulle pagine di Everyeye, il nostro Francesco Serino ha premiato l'RPG di Bethesda con un 8 pieno affermando che, nonostante qualche mancanza tecnica, si tratta del miglior fantasy disponibile sul visore di Sony.