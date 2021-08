The Elder Scrolls V, Skyrim X Castlevania: il castello di Dracula arriva con una Mod

Il supporto offerto dalla community all'ultimo capitolo della serie di The Elder Scrolls non sembra destinato a trovare conclusione. Dopo l'ambiziosa Mod che fonde Skyrim e Oblivion, infatti, anche il mito di Dracula compie il suo ingresso in-game.

Nello specifico, è l'immaginario di Castlevania ad aver catturato l'attenzione del grande pubblico, che ha riscoperto l'IP videoludica tramite l'anime dedicato realizzato dagli autori di Netflix. Con lo show che vanta ormai diverse stagioni all'attivo, non sorprende che il suo immaginario abbia finito per fare ingresso in The Elder Scrolls V: Skyrim.

A realizzare il connubio è stato il Modder attivo in rete come "Ayarasci", che ha modellato una versione videoludica del magico castello di Dracula presente nella serie animata. Desideroso di affondare i canini per saggiare del sangue fresco, il Conte si è trasferito a Tamriel, dove ha iniziato a trasformare la popolazione locale nel proprio esercito personale. Il giocatore dovrà liberare la comunità in una speciale missione che lo condurrà sino alla vetta del castello di Dracula. Sconfitto il leggendario vampiro, sarà persino possibile reclamare per sé il suggestivo castello.



L'universo delle Mod, incredibilmente vivo su The Elder Scrolls V: Skyrim, consente agli appassionati di addolcire l'attesa in vista di nuovi dettagli sull'ancora misterioso The Elder Scrolls VI.