The Elder Scrolls 6 confermato con un brevissimo teaser che mostra il logo del gioco

A sorpresa, la conferenza Bethesda E3 2018 si è conclusa con l'annuncio ufficiale di The Elder Scrolls VI: il nuovo capitolo della celebre serie RPG è stato presentato con un breve teaser trailer.

Come potete vedere in cima alla notizia, The Elder Scrolls VI è stato svelato con un teaser trailer della durata di pochi secondi, offrendoci un piccolo assaggio del setting. Al momento non è stato diffuso nessun dettaglio sul gioco, nemmeno sulle piattaforme di destinazione o tantomeno sulla finestra di lancio: il titolo sarà forse destinato alle console di prossima generazione?

In attesa di ulteriori informazioni, vi lasciamo al teaser riportato in cima alla notizia.