The Elder Scrolls VI, un teaser nel trailer di Starfield? Spunta un curioso dettaglio

L'E3 2021 ha portato con sé il primo trailer di Starfield, la nuova epopea spaziale a firma Bethesda. Il filmato, tuttavia, potrebbe non aver regalato solo un primo sguardo all'esclusiva Microsoft, ma anche una piccola sorpresa per i giocatori in attesa di The Elder Scrolls VI.

Nel video è infatti presente un dettaglio decisamente curioso, avvistato dall'occhio di falco di utente Reddit particolarmente attento. Sulle pagine del noto forum, un giocatore intento ad analizzare la plancia di comando presente nel trailer, si è infatti imbattuto in una insolita incisione. Collocata in un'area laterale, quest'ultima appare alquanto decontestualizzata. Da un'indagine più approfondita, però, la peculiare forma sembrerebbe poter avere un'identità ben precisa!

Come potete infatti verificare nelle due immagini disponibili in calce a questa news, l'incisione ricorda in maniera davvero molto marcata la mappa dell'area di High Rock, Iliac Bay e Hammerfell, zone parte dell'immaginario della serie The Elder Scrolls. Un dettaglio parecchio interessante, dato che già nel marzo 2020 erano emersi rumor sull'ambientazione di The Elder Scrolls VI che puntavano proprio in quella direzione. Che Bethesda abbia voluto inserire un simpatico Easter Egg per stuzzicare ulteriormente la curiosità della community?



In attesa di scoprirlo, potete scoprire i primi dettagli sulla prossima esclusiva PC e Xbox Series X nell'anteprima di Starfield redatta da Gabriele Laurino.