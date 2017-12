The End is Nigh: ecco i primi 24 minuti di gameplay su Nintendo Switch

, il nuovo gioco di Tyler Glaiel () ed Edmund McMillen (), torna a mostrarsi sucon un video gameplay che ci propone i primi 24 minuti dell’avventura.

The End is Nigh è già disponibile su PC e approderà sull’ibrida della Grande N il prossimo 12 dicembre al prezzo di 14.99 euro, mentre la versione PS4 non presenta ancora una data di uscita. Sulle pagine di Everyeye il titolo è stato molto apprezzato e premiato con un 9. Come scritto nella recensione, “The End Is Nigh è la sardonica allegoria di un viaggio che, attraverso rievocazioni storiche e religiose, riesce contemporaneamente a carpire e sbalordire il giocatore. […] recupera il canone ludico di Super Meat Boy, espandendolo grazie ad una struttura che supera quella “a stage” del suo ideale predecessore, per farsi mondo continuo e interconnesso (alla Metrodivania). Se avete amato la poliedricità dei primi due lavori di McMillen, non potete assolutamente perdervi questo titolo”.