The End of the Sun: l'avventura fantasy si presenta in video su PC

Il team di sviluppo polacco che sta dando forma al progetto di The End of the Sun pubblicano un video per presentare la loro nuova avventura fantasy per PC e lanciarne la campagna di raccolta fondi su Kickstarter.

L'operazione in crowdfunding organizzata dagli sviluppatori europei consentirà loro di ottenere le risorse necessarie a completare nel migliore dei modi la loro visione su The End of the Sun, un'avventura che trae spunto dai miti e dalle leggende della cultura popolare slava.

Il progetto promette infatti di calarci in una dimensione onirica dove ogni scelta produce delle conseguenze sul mondo di gioco: l'esperienza ludica sarà poi irrobustita da diversi enigmi ambientali che si rifaranno alla mitologia dei popoli dell'Est Europa. Durante l'avventura sarà possibile assistere all'evolversi degli eventi e allo scorrere delle stagioni attraverso un sistema dinamico che modificherà la storia e il destino dei singoli personaggi con cui interagiremo visitando le abitazioni di un villaggio digitale ricreato ad arte.

In calce alla notizia trovate le prime immagini di The End of the Sun e, qualora foste interessati a finanziare quest'opera, il link della campagna di raccolta fondi privata che sta avendo luogo su Kickstarter per garantire l'uscita del titolo tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021. Intanto, date un'occhiata al filmato di presentazione che campeggia a inizio articolo e fateci sapere che cosa ne pensate di quest'avventura riflessiva dalle atmosfere medievaleggianti e intrisa di elementi fantasy.