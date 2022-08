The Entropy Centre: l'avventura in stile Portal si rivede nel nuovo gameplay trailer

Dopo aver solleticato la curiosità dei fan di Portal con il video di annuncio di The Entropy Centre, gli sviluppatori di Stubby Games ci reimmergono nelle atmosfere sci-fi del loro ambizioso puzzle adventure con un nuovo trailer pieno di scene di gameplay inedite.

Il nuovo progetto del team Stubby è realizzato in collaborazione con il publisher Playstack e proietta i patiti del genere in una grande installazione scientifica connessa a una stazione spaziale in orbita attorno alla Terra.

Il complesso è gestito da una sfuggente intelligenza artificiale che controlla ogni attività dell'intero impianto ipertecnologico, dall'esercito di androidi della manutenzione agli infiniti dispositivi in sviluppo presso l'installazione.

Una volta giunta sul posto, la nostra alter-ego dovrà addentrarsi nel complesso e scongirare l'estinzione del genere umano resettando il codice immesso dall'IA senziente: per riuscire in questa impresa, la protagonista potrà servirsi degli strumenti tecnologici reperiti esplorando l'ambientazione e sfruttarli per interagire con i dispositivi di sicurezza anche attraverso la manipolazione del tessuto spazio-tempo.

Il nuovo video gameplay, per giunta, conferma l'arrivo di The Entropy Centre più avanti nel 2022 su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più su questo progetto che riecheggia Portal, vi consigliamo di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra anteprima di The Entropy Centre.