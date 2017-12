The Escapists 2 disponibile dall'11 gennaio su Nintendo Switch

Come annunciato da, già disponibile su PC, PS4 e Xbox One dallo scorso agosto, uscirà su Nintendo Switch l'11 gennaio 2018.

La serie di The Escapists vi mette nei panni di un gruppo di detenuti che cercano di evadere di volta in volta dalle loro prigioni. La serie si presenta come uno dei maggiori successi indie degli ultimi anni, forte delle oltre quattro milioni di unità vendute ad oggi.

Questo seguito presenta il multigiocatore locale e online, con la versione per Nintendo Switch in grado di supportare la co-op a due giocatori offline in split-screen, e la co-op a quattro giocatori e la modalità versus online.

The Escapists 2 sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dall'11 gennaio 2018. In cima alla notizia potete dare un'occhiata al nuovo trailer pubblicato per l'occasione da Mouldy Toof Studios e Team17.