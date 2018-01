The Escapists 2 per Nintendo Switch torna a mostrarsi nel trailer di lancio

è già disponibile da qualche giorno su, e quest'oggi la Grande N ha pubblicato un trailer di lancio che offre una breve panoramica delle meccaniche di gioco a tutti coloro che ancora non hanno confidenza con la serie.

The Escapists 2 chiede al giocatore di far evadere un gruppo di detenuti dalle loro prigioni, proponendo una sfida sempre più ardua con l’avanzare dei livelli. Il titolo supporta il multiplayer online e offline, l’edizione per la console ibrida dell’azienda di Kyoto presenta la co-op offline a due giocatori in split-screen, la modalità versus online e la co-op online a quattro giocatori.

The Escapists 2 è disponibile su Switch, PC, PS4 e Xbox One. Per saperne di più, rimandiamo alla nostra recensione.