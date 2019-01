The Escapists 2: Pocket Breakout arriva a fine gennaio su iOS e Android

The Escapists 2, il secondo atto della fortunata serie di "simulatori di evasione" del Team17, si appresta a sbarcare su sistemi mobile iOS, Android e Amazon nella versione Pocket Breackout.

In questa sua nuova veste, l'epopea carceraria degli sviluppatori inglesi promette di offrire la medesima esperienza della versione originaria per PC e console, più tutta una serie di aggiunte contenutistiche che comprenderanno un tutorial inedito, un'interfaccia basata sui controlli touch e delle nuove opzioni per la customizzazione estetica del proprio galeotto digitale.

Le strutture detentive che faranno da sfondo alle nostre peripezie saranno cinque (Precinct 17, Center Perks 2.0, Rattlesnake Springs, K.A.P.O.W Camp e Area 17), ciascuna delle quali sarà contraddistinta da un suo specifico ventaglio di oggetti per il crafting e, soprattutto, di approcci strategici da adottare per eludere il controllo delle guardie e i sistemi di sicurezza dei complessi carcerari.

Anche le meccaniche di combattimento subiranno un sostanzioso restyling per adattarsi ai controlli tramite touchscreen, con tasti virtuali e opzioni a scelta rapida per effettuare il lock-on dei nemici, le parate e gli attacchi caricati. Chi vorrà, potrà persino cimentarsi in evasioni di gruppo mediante una comoda funzione per il multiplayer locale tramite Wi-Fi fino a un massimo di 4 giocatori.

Il lancio di The Escapists 2: Pocket Breackout è previsto per il 31 gennaio su App Store, Google Play e Amazon Store ad un prezzo che, presumibilmente, non dovrebbe discostarsi dai 5 euro della versione mobile del primo capitolo.