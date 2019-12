The Escapists gratis su Epic Games Store la prossima settimana

Jotun è gratis su Epic Games Store, disponibile da oggi e fino al 12 dicembre, la compagnia ha però anche annunciato il gioco gratuito che andrà a sostuirlo, ovvero The Escapists.

"Sei di nuovo in prigione e la tua unica possibilità è quella di escogitare una fuga con qualsiasi mezzo possibile. Sta a te decidere come! Che ne dici di provocare una rivolta? O scavare un tunnel proprio sotto le mura del carcere? O addirittura rubare un'uniforme da guardia per confonderti con i tuoi carcerieri? The Escapists è un sandbox ambientato in prigione unico nel suo genere, con tantissimi oggetti da costruire e combinare in una coraggiosa fuga verso la libertà. Dovrai fare molta attenzione mentre sconti la tua pena, e prepararti a infrangere le rigide regole che ti verranno imposte. Le guardie sono determinate a fermare qualsiasi tentativo di fuga, quindi dovrai evitare comportamenti sospetti durante l'appello, o quando sei al lavoro in prigione e stai nascondendo i tuoi furti. Scappare è la tua specialità e dovrai dimostrare le tue abilità in una miriade di difficili prigioni di tutto il mondo."

The Escapists potrà essere scaricato a costo zero dal 12 al 19 dicembre e una volta aggiunto alla libreria resterà vostro per sempre, come da tradizione per i giochi gratis offerti da Epic Games Store. Si tratta di un regalo sicuramente gradito, in quanto uno degli indie più acclamati degli ultimi anni, tanto da generare anche di un sequel (The Escapists 2) e uno spin-off ambientato nel mondo di The Walking Dead.