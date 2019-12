The Escapists è gratis su Epic Store, ma i piani per il 2020 non sono chiari

A partire da oggi The Escapists per PC è disponibile gratis su Epic Games Store. Avete tempo fino al 19 dicembre per aggiungere alla raccolta il gioco di Team17 e Mouldy Toof Studios per farlo vostro per sempre: non lasciatevi sfuggire questa opportunità!

Sono ormai molti mesi che Epic Games regala giochi a cadenza settimanale agli utenti della sua piattaforma. Il futuro dell'iniziativa, tuttavia, sembra piuttosto incerto. Tanto per cominciare, stavolta, la compagnia non ha svelato l'identità del gioco che verrà regalato la prossima settimana. È la prima volta che succede: il banner nell'home page dell'Epic Games Store riporta l'annuncio "Ritorna il 19 dicembre per altri giochi gratuiti". Qualcosa in serbo per i giocatori c'è sicuramente, stupisce però la mancanza di indicazioni.

E se Epic si stesse preparando ad un gran finale in coincidenza con il primo anniversario dello store, lanciato a dicembre del 2018? Un portavoce, infatti, ha riferito alla redazione di Video Games Chronicle che al momento la compagnia non ha alcun piano per il 2020, e che di conseguenza non è sicuro che l'iniziativa promozionale proseguirà anche durante il prossimo anno. Ne sapremo sicuramente di più la prossima settimana.