The Eternal Cylinder: l'avventura aliena surrealista 'rotola' in video su PC e console

Gli sviluppatori di ACE Team si dicono ormai pronti a pubblicare The Eternal Cylinder e, nel confermarlo, sfornano il trailer di lancio della loro bizzarra avventura ambientata su di un pianeta dominato da un'enorme struttura rotolante che si diverte a seminare morte e distruzione tra le creature aliene.

Il filmato diffuso dal publisher Good Sheperd Entertainment ci aiuta a familiarizzare con le atipiche atmosfere e le dinamiche di gameplay di questa originale avventura intrisa di elementi survival. Agli utenti spetterà un compito alquanto semplice: nei panni dei mostriciattoli Trebhum, i giocatori dovranno esplorare il mondo alieno e interagire con le altre creature per evolversi e riuscire, così facendo, a guadagnare del tempo prezioso prima che l'entità più antica pianeta, il Cilindro Eterno, si abbatta sullo scenario e distrugga tutto e tutti.

Fino all'arrivo del Cilindro, ogni Trebhum può muoversi liberamente all'interno di uno scenario ricreato con un motore a generazione procedurale che si premura di infondere carattere ad ogni bioma e, soprattutto, all'intelligenza artificiale dei nemici e delle altre creature. L'evoluzione del proprio alter-ego, non a caso, passa non solo per i combattimenti e per la raccolta dei consumabili ma anche per la risoluzione di enigmi in uno scenario in perenne mutamento e gestito da un profondo motore fisico che pone l'accento sulla distruttibilità ambientale.

Col passare delle ore di gioco, la genetica farà il suo corso e, grazie alle evoluzioni ottenute dai Trebhum nelle run precedenti, fornirà l'accesso ad abilità, attributi e potenziamenti che si concretizzeranno in mutazioni uniche. Originariamente previsto in uscita nel 2020, il lancio di The Eternal Cylinder è invece atteso per il 30 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, come pure su PS5 e Xbox Series X/S in retrocompatibilità.