The Eternal Cylinder: il platform alieno di ACE Team arriva nel 2020 su PC, PS4 e Xbox One

Nel corso della seconda giornata dell'evento Guerrilla Collective, ACE team e Good Shepher Entertainment hanno svelato The Eternal Cylinder, un nuovo platform adventure ad ambientazione fantascientifica che sarà disponibile nella seconda metà del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Con la presentazione ufficiale di The Eternal Cylinder arriva anche la scheda Epic Games Store, con la sinossi che ci aiuta a tratteggiare i contorni ludici, grafici e contenutistici di questa bizzarra opera sci-fi.

Lo store digitale di Epic spiega infatti che i giocatori dovranno controllare "un gruppo di adorabili creature chiamate Trebhum che devono esplorare uno strano mondo alieno ricco di forme di vita esotiche e ambienti surreali, guardandosi però dalla costante minaccia del 'cilindro', una gigantesca struttura rotante di origini antichissime che distrugge tutto ciò che incontra sul suo cammino".

Il pianeta che ospiterà il Cilindro e le sue buffe creaturine sarà ricreato con un motore a generazione procedurale che si premurerà di donare ad ogni animale un'Intelligenza Artificiale unica: il titolo vanterà anche un sistema di distruzione in tempo reale, tanti rompicapi ambientali da risolvere e una narrazione non lineare che farà leva sulla curiosità degli utenti per invogliarli a esplorare lo scenario.

Vi lasciamo perciò alle immagini e al video di annuncio di The Eternal Cylinder e rimaniamo in attesa di conoscerne la data di lancio definitiva su PC, PS4 e Xbox One.