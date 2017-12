The Evil Within 2: demo disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One

: A partire da ora, puoi scaricare la demo gratuitasu PS4, Xbox One e PC e giocare ai primi terrificanti capitoli del gioco. Al termine della demo gratuita, se sceglierai di acquistare il gioco completo, tutti i tuoi dati di salvataggio saranno mantenuti affinché tu possa continuare dal punto in cui sei arrivato.

In questi primi capitoli avrai l'opportunità di esplorare sia alcuni dei momenti da incubo più lineari e angusti, sia gli spazi aperti delle strade di Union. Avrai anche accesso a tutte le opzioni di personalizzazione di Sebastian, in modo da iniziare a creare il Sebastian migliore per il tuo stile di gioco.

The Evil Within 2 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, e ha riscontrato un grande successo di critica. Nei panni di Sebastian Castellanos, dovrai tornare ancora una volta all'inferno nel seguito dell'avvincente survival horror del 2014 nato dalla mente di Shinji Mikami. Affronta creature spietate in luoghi dominati dal terrore e lotta contro i tuoi incubi peggiori in una corsa contro il tempo per salvare tua figlia.