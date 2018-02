The Evil Within 2: la modalità con visuale in prima persona è ora disponibile

Grazie a un nuovo aggiornamento gratuito di The Evil Within 2 , a partire da oggi gli utenti possono selezionare una modalità inedita che permette di giocare in prima persona. Una feature molto interessante che può aumentare il grado di immersione: vediamola nel trailer ufficiale.

Avvicinati all'incubo come mai prima d'ora in The Evil Within 2. Se lo spaventoso mondo e le orrende creature non ti facevano abbastanza paura, ora tutta l'avventura può essere giocata in prima persona su PlayStation 4, Xbox One e PC, grazie all'ultimo aggiornamento gratuito.

Se hai già The Evil Within 2, provare la visuale in prima persona è facile come selezionare un'opzione nei menu. Puoi decidere quale visuale utilizzare in qualsiasi momento, per affrontare il gioco nel modo che preferisci. Se ancora non hai giocato a The Evil Within 2, e vuoi provarlo prima di effettuare l'acquisto, puoi scaricare la demo gratuita e avventurarti nei primi capitoli del gioco. Tutti i dati di salvataggio saranno mantenuti nel caso volessi passare al gioco completo.



"A molti piace affrontare i giochi horror in prima persona, e oggi i fan potranno vivere le esperienze di Sebastian attraverso i suoi occhi," ha detto il produttore di Tango Gameworks Shinsaku Ohara. "Esplorare Union con la visuale in soggettiva lo rende un mondo visivamente più vasto. Inoltre, poter ammirare ambientazioni e nemici da vicino permette al giocatore di comprendere l'impegno dedicato alla loro progettazione."

Ricordiamo che The Evil Within 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.