The Evil Within 3 confermato da Hi-Fi Rush? Spunta l'easter egg!

Il meritato successo di Hi-Fi Rush ha portato un'ampia community di videogiocatori a esplorare l'ultima fatica del team di Tango Gameworks, guidato da Shinji Mikami.

Generalmente conosciuta per i suoi titoli horror, la software house ha voluto sperimentare con un genere differente, portando su PC e Xbox Series X un divertente Action Rhythm a base di ironia e musica rock. All'interno di Hi-Fi Rush, tuttavia, gli autori potrebbero aver nascosto un teaser relativo al possibile annuncio di The Evil Within 3.

A farci fare questa ipotesi, è l'avvistamento di un easter egg molto interessante, che i giocatori di Hi-Fi Rush possono scoprire nelle battute finali dell'avventura di Chai. In una sequenza che vede i nostri protagonisti in ascensore, la regia si sposta per un momento su di uno schermo. Quest'ultimo, oltre a indicare il raggiungimento del piano 776 dell'edificio, ci aggiorna sulla temperatura esterna e sulle ultime notizie. Proprio tra queste, possiamo leggere "È stato annunciato il sequel di una celebre serie survival horror". Vista l'identità del team che ha firmato Hi-Fi Rush, il primo pensiero va proprio al possibile annuncio di The Evil Within 3. Tango Gameworks, ovviamente, non ha offerto conferme o smentite in merito: non resta che attendere lo show Microsoft di questa estate!